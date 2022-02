Journées européennes de l’archéologie en Côte-d’Or 2022 Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or Vous avez rendez-vous avec votre histoire !

Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture. Elles se dérouleront les 17, 18 et 19 juin 2022. Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. http://journees-archeologie.fr/ Vous avez rendez-vous avec votre histoire !

