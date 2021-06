Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue Seine-Maritime, Vatteville-la-Rue Journées Européennes de l’archéologie « Eglise Saint-Martin et Notre-Dame » Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vatteville-la-Rue Seine-Maritime Vatteville-la-Rue Située dans un méandre de la Seine à proximité de l’estuaire, l’église Saint-Martin (MH 1913) voit le jour à la fin du XVème siècle.

Placée sous le patronage de l’abbaye de Saint-Wandrille, sa construction prend place dans le cadre du renouveau artistique et architectural qui marque la Normandie à l’issue de la guerre de Cent ans.

L’édification de son plan en croix latine s’échelonne sur près d’un siècle avec deux partis pris architecturaux (gothique flamboyant, Renaissance). Endommagé par un incendie en 1765, l’édifice sera restauré au XIXème siècle puis en 2019 pour une vaste campagne de sauvegarde.

Lieu de mémoire, l’église est réputée pour ses verrières d’origine (MH 1908) et ses nombreux témoignages maritimes (graffitis, ex-voto) qui rappellent l’existence d’un port (XVIème siècle) et d’une pépinière de marins.

Au programme:

Visite guidée

Visite commentée de l’église Saint-Martin (MH 1913)

