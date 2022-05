Journées Européennes de l’archéologie Doué-en-Anjou, 17 juin 2022, Doué-en-Anjou.

Journées Européennes de l’archéologie Doué-en-Anjou

2022-06-17 14:30:00 – 2022-06-19 18:30:00

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-en-Anjou

5.7 5.7 EUR À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, visite d’un site unique et troglodytique, vieux de 1 500 ans, découvert par Michel Cousin, archéologue. Il assurera lui-même une partie de la visite, présentant son travail et ses découvertes. Pour les enfants, une initiation aux fouilles sera proposée à horaire fixe. Une vidéo présentera les zones fermées au public.

Un escapegame est programmé le vendredi 17/06 (deux séances 18h30 et 20h30), réservation obligatoire nous contacter

troglo-sarcophages@orange.fr +33 6 77 77 06 94 https://troglo-sarcophages.fr/

Didier Chabot

Doué-en-Anjou

