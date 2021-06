Lillebonne Lillebonne Lillebonne, Seine-Maritime Journées Européennes de l’archéologie « Conférence Théâtre romain de Lillebonne » Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Journées Européennes de l’archéologie « Conférence Théâtre romain de Lillebonne » Lillebonne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lillebonne. Journées Européennes de l’archéologie « Conférence Théâtre romain de Lillebonne » 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-20 12:30:00

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne Le théâtre romain de Lillebonne est un édifice de spectacle mixte, associant une arène et un bâtiment de scène (aujourd’hui sous la route). Edifié entre le Ier et le IIIème siècles après J.-C., il reflète l’importance de la ville antique de Juliobona, capitale de la cité des Calètes. Sa visite permet de découvrir les techniques de construction du monument, mais également les spectacles qui y étaient présentés durant l’Antiquité.

Conférence

Présentation des matériaux de construction antique

