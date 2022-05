Journées européennes de l’Archéologie : Conférence “Découverte et étude d’os de baleine dans nos collections archéologiques !”

2022-06-19 – 2022-06-19 EUR Jean-Marc Petillon, Directeur du programme de recherche PaléoCet présentera les restes archéologiques d'origine marine qui participent à une meilleure connaissance des espèces de cétacés et des modes de vie sur notre territoire au Paléolithique. Réservation obligatoire. À partir de 15 ans.

