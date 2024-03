Journées Européennes de l’Archéologie Hotel SULLY Châtellerault, vendredi 14 juin 2024.

Journées Européennes de l’Archéologie Hotel SULLY Châtellerault Vienne

Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées par l’INRAP sous l’égide du Ministère de la Culture. Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec une classe, viennent découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Nous vous proposons un retour sur l’histoire de cette seconde agglomération gallo-romaine, l’une des plus importantes de la région et qui continue à nous révéler ses secrets.

L’atelier « je construis ma ville gallo-romaine » permet d’aborder les principes d’organisation d’une cité gallo-romaine et les règles d’urbanisme à respecter. Au cours de l’atelier, les participants vont progressivement construire la « cité idéale ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 10:00:00

fin : 2024-06-14 12:00:00

Hotel SULLY 14 rue de Sully

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@grand-chatellerault.fr

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Châtellerault a été mis à jour le 2024-03-09 par ACAP