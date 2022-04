Journées Européennes de l’Archéologie Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: 51000

Châlons-en-Champagne

Journées Européennes de l’Archéologie Châlons-en-Champagne, 17 juin 2022, Châlons-en-Champagne. Journées Européennes de l’Archéologie Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

2022-06-17 – 2022-06-19 Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne 51000 Châlons-en-Champagne Marne recherches archéologiques préventives (INRAP), les Journées européennes de l’archéologie mobilisent tous les acteurs en lien avec l’archéologie et font découvrir les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline Programme complet à venir. https://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-03-19 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne S.I.T Partagé de la MarneS.I.T Partagé de la Marne

Détails Catégories d’évènement: 51000, Châlons-en-Champagne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Departement 51000

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Journées Européennes de l’Archéologie Châlons-en-Champagne 2022-06-17 was last modified: by Journées Européennes de l’Archéologie Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 17 juin 2022 51000 Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne 51000