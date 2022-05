Journées Européennes de l’Archéologie Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: 65130

Journées Européennes de l'Archéologie à l'abbaye de l'Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

2022-06-19 11:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Bonnemazon 65130 Bonnemazon L’archéologie sera à l’honneur ce week-end avec la 13e édition des Journées européennes de l’archéologie ! Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou entre amis, choisissez votre activité et découvrez ce qui se cache sous vos pieds ! A 11h, 15h,16h30 et 18h: « capsules archéologiques ». Ces visites courtes (15mn environ) vous permettront de découvrir le résultat du sondage archéologique mené en juin 2019 dans la salle capitulaire. A 14h, 15h30 et17h30 : animation « Des jeux à creuser ». Venez découvrir l’archéologie à travers les jeux de société (uniquement sur inscription préalable au 05 31 74 39 50 ou par mail : abbaye.escaladieu@ha-py.fr). Mini-visites et sessions de jeux de société sont proposées à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie. Alors réservez votre place et venez jouer aux apprentis archéologues ! Adultes et enfants à partir de 5 ans ! abbaye.escaladieu@cg65.fr +33 5 62 39 16 97 http://cg65.fr/ à l’abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

