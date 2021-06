Bonnemazon Bonnemazon 65130, Bonnemazon Journées Européennes de l’Archéologie Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: 65130

Bonnemazon 65130 L’archéologie sera à l’honneur ce week-end avec la 12e édition des Journées européennes de l’archéologie ! Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou entre amis, choisissez votre activité et découvrez ce qui se cache sous vos pieds ! A 11h, 15h et 16h : « capsules archéologiques ». Ces visites courtes (15mn environ) vous permettront de découvrir le résultat du sondage archéologique mené en juin 2019 dans la salle capitulaire. De 14h à 17h30 : animation « Des jeux à creuser ». Venez découvrir l’archéologie à travers les jeux de société (uniquement sur inscription préalable au 05 31 74 39 50 ou par mail : abbaye.escaladieu@ha-py.fr). A 17h : visite exceptionnelle de l’abbaye de l’Escaladieu par Anne Berdoy (service régional de l’archéologie d’Occitanie), Thibault Loriot de Rouvray (chargé de mission Inventaire) et François Giustiniani (conservateur des Archives départementales des Hautes-Pyrénées). Découvrez le bilan des sondages archéologiques réalisés en 2019 et les travaux menés d’octobre 2020 à juin 2021. abbaye.escaladieu@cg65.fr +33 5 62 39 16 97 http://cg65.fr/ L’archéologie sera à l’honneur ce week-end avec la 12e édition des Journées européennes de l’archéologie ! Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou entre amis, choisissez votre activité et découvrez ce qui se cache sous vos pieds ! A 11h, 15h et 16h : « capsules archéologiques ». Ces visites courtes (15mn environ) vous permettront de découvrir le résultat du sondage archéologique mené en juin 2019 dans la salle capitulaire. De 14h à 17h30 : animation « Des jeux à creuser ». Venez découvrir l’archéologie à travers les jeux de société (uniquement sur inscription préalable au 05 31 74 39 50 ou par mail : abbaye.escaladieu@ha-py.fr). A 17h : visite exceptionnelle de l’abbaye de l’Escaladieu par Anne Berdoy (service régional de l’archéologie d’Occitanie), Thibault Loriot de Rouvray (chargé de mission Inventaire) et François Giustiniani (conservateur des Archives départementales des Hautes-Pyrénées). Découvrez le bilan des sondages archéologiques réalisés en 2019 et les travaux menés d’octobre 2020 à juin 2021.

