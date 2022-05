Journées européennes de l’Archéologie Beauvais, 17 juin 2022, Beauvais.

Journées européennes de l’Archéologie Beauvais

2022-06-17 – 2022-06-19

Beauvais 60000

Organisées chaque année le troisième week-end du mois de juin, les Journées Européennes de l’Archéologie sont cette année encore l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) différemment les trésors de l’Oise et les coulisses d’un métier passionnant dans toute sa diversité.

Rendez-vous culturel et scientifique, ces journées vous permettront d’admirer la richesse et la diversité du patrimoine archéologique de l’Oise, mais aussi d’aborder les différents métiers et les méthodes de la discipline fascinante qu’est l’archéologie.

À cette occasion, vous pourrez rencontrer les acteurs de l’archéologie au cours de visites de chantiers de fouilles du Conseil départemental, de sites archéologiques, d’expositions, de laboratoires ou d’ateliers permettant de faire comprendre les enjeux contemporains de la recherche archéologique.

Organisées chaque année le troisième week-end du mois de juin, les Journées Européennes de l’Archéologie sont cette année encore l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) différemment les trésors de l’Oise et les coulisses d’un métier passionnant dans toute sa diversité.

Rendez-vous culturel et scientifique, ces journées vous permettront d’admirer la richesse et la diversité du patrimoine archéologique de l’Oise, mais aussi d’aborder les différents métiers et les méthodes de la discipline fascinante qu’est l’archéologie.

À cette occasion, vous pourrez rencontrer les acteurs de l’archéologie au cours de visites de chantiers de fouilles du Conseil départemental, de sites archéologiques, d’expositions, de laboratoires ou d’ateliers permettant de faire comprendre les enjeux contemporains de la recherche archéologique.

sda.contact@oise.fr +33 3 44 10 72 20 https://journees-archeologie.fr/c-2022/fiche-initiative/13792/Beauvais-Visite-d-un-chantier-archeologique

Organisées chaque année le troisième week-end du mois de juin, les Journées Européennes de l’Archéologie sont cette année encore l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) différemment les trésors de l’Oise et les coulisses d’un métier passionnant dans toute sa diversité.

Rendez-vous culturel et scientifique, ces journées vous permettront d’admirer la richesse et la diversité du patrimoine archéologique de l’Oise, mais aussi d’aborder les différents métiers et les méthodes de la discipline fascinante qu’est l’archéologie.

À cette occasion, vous pourrez rencontrer les acteurs de l’archéologie au cours de visites de chantiers de fouilles du Conseil départemental, de sites archéologiques, d’expositions, de laboratoires ou d’ateliers permettant de faire comprendre les enjeux contemporains de la recherche archéologique.

Conseil Départemental de l’Oise

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-05-17 par