JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Balaruc-les-Bains, 19 juin 2021-19 juin 2021, Balaruc-les-Bains.

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-20 12:00:00

Balaruc-les-Bains 34540 Balaruc-les-Bains

Le service Archéologie Préventive et le réseau Patrimoine de Sète agglopôle méditerranée participent à cet évènement piloté par l’INRAP sous l’égide du Ministère de la Culture, et vous invitent à découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique sur le territoire du Bassin de Thau. Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

+33 4 67 46 47 92

