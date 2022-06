Journées européennes de l’Archéologie: Balade « Tout un foin autour de Mélan ! » (chartreuse de Mélan)

Journées européennes de l'Archéologie: Balade « Tout un foin autour de Mélan ! » (chartreuse de Mélan)

2022-06-19 – 2022-06-19 Visite balade :

Partez sur les traces de l’activité agricole des 19 et 20e siècles qui a façonné le paysage de la chartreuse de Mélan. En compagnie de Samir Mahfoudi, chargé d’étude du patrimoine bâti au Département de la Haute-Savoie. dernière mise à jour : 2022-03-29 par

