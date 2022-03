Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE > 17, 18 & 19 juin** ———————————————————— ### **Histoires de goût. D’Apicius au Lugdunum, la gastronomie romaine antique réinventée :** * **Vendredi 17 juin** **- journée réservée aux scolaires** (complet !) * **Samedi 18 juin à 16h – conférence-dégustation,** sur inscription Intervenants : Hélène et Renzo Pédrazzini. Chef réputé pour l’excellence de sa cuisine traditionnelle, Renzo Pédrazzini croisa la route des archéologues à son arrivée à Saint-Bertrand-de-Comminges en 1985. Cette rencontre allait ouvrir la voie à une archéologie bien particulière, celle de la cuisine romaine. Se fondant sur l’ouvrage du plus célèbre des gastronomes de l’Antiquité, Apicius, Renzo Pédrazzini se consacra entièrement à recréer ses recettes. A partir de 1990 Hélène et Renzo Pédrazzini firent découvrir et apprécier cette cuisine étonnante dans leur restaurant, Le _Lugdunum_. Rendez-vous au musée. ### **Enquête de terrain :** * **Dimanche 19 juin à 16h** – tous publics, durée 45 minutes Le collectif Culture en Mouvement vous invite à suivre une **visite théâtralisée**, éclats de rire assurés ! Départ du musée.

