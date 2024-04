Journées Européennes de l’archéologie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq, samedi 15 juin 2024.

Découvrez une exposition temporaire sur la mise en lumière du verre et de son utilisation à la villa de Lalonquette et plus largement durant l’Antiquité. Visites guidées des collections, conférence sur le verre à l’Antiquité, visites flash des réserves et ateliers pour le jeune public viendront également ponctuer cette journée. Activités, sur réservation. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

Route du Château Musée gallo-Romain

Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musee@cclb64.fr

