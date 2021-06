Journées européennes de l’archéologie au Musée de Normandie Caen, 18 juin 2021-18 juin 2021, Caen.

Journées européennes de l’archéologie au Musée de Normandie 2021-06-18 09:30:00 – 2021-06-18 12:30:00 Château Allée du Chat Qui Veille

Caen 14000

À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, le musée de Normandie accueille le jeune public pour des visites et activités gratuites.

Pendant 3 jours, découvrez les collections du musée gratuitement. Pour les plus jeunes, le musée offre des livrets-jeux à compléter au fil du parcours : avec les mascottes Léa et Mathéo, partez à la découverte de l’archéologie dans les salles du musée !Livrets-jeux gratuits sur demande à l’accueilÀ partir de 7 ans

À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, le musée de Normandie accueille le jeune public pour des visites et activités gratuites.

Pendant 3 jours, découvrez les collections du musée gratuitement. Pour les plus jeunes, le musée…

mdn@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/journees-europeennes-de-larcheologie

À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, le musée de Normandie accueille le jeune public pour des visites et activités gratuites.

Pendant 3 jours, découvrez les collections du musée gratuitement. Pour les plus jeunes, le musée…

À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, le musée de Normandie accueille le jeune public pour des visites et activités gratuites.

Pendant 3 jours, découvrez les collections du musée gratuitement. Pour les plus jeunes, le musée offre des livrets-jeux à compléter au fil du parcours : avec les mascottes Léa et Mathéo, partez à la découverte de l’archéologie dans les salles du musée !Livrets-jeux gratuits sur demande à l’accueilÀ partir de 7 ans