Caen 14000 Vendredi 18 juin : La salle de l’Échiquier se la raconte

Découvrez la salle de l’Échiquier avec l’œil d’un archéologue et partez à la recherche de nombreux indices cachés dans les murs, invisibles pour le profane. La visite est assurée par Pascal Leroux, attaché de conservation au Musée de Normandie-Château de Caen.Visites à 14h15, 15h30 et 16h45Durée : 45 minutesSur réservation : mdn-reservation@caen.fr Samedi 19 juin : La Porte des Champs dans l’œil de l’archéologue

Habituellement fermée au public, la porte des Champs du château de Caen s’ouvre exceptionnellement à vous. En compagnie d’Alban Gottfrois, chercheur doctorant, entrez au cœur de l’histoire de ce monument remarquable.Visites à 14h15, 15h30 et 16h45Durée : 45 minutes.Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

La porte de Champs © Musée de normandie – Ville de Caen / P. Delval

