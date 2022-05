Journées européennes de l’archéologie au Château de Caen avec le Musée de Normandie, 17 juin 2022, .

Journées européennes de l’archéologie au Château de Caen avec le Musée de Normandie

2022-06-17 – 2022-06-19

Passionnés ou simples curieux, vous avez rendez-vous avec votre histoire !

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, le Musée de Normandie vous propose un programme d’activités pour tout public au cœur de ses collections permanentes et au Château de Caen.Au musée :

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin :Entrée gratuite au Logis des Gouverneurs pendant les 3 joursLivrets-jeux « Le petit archéologue » : accompagnés de nos mascottes Léa et Mathéo, les enfants se transforment en apprentis archéologues. Gratuits, dès 7 ans, sur demande à l’accueil.

Dimanche 19 juin : visite thématique « Avant les Normands ».

Un voyage dans le temps à travers les collections archéologiques du musée pour découvrir les premiers habitants du territoire avant l’arrivée des Normands.

À 15h, visite adultes, durée : 1 heure. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Au château :

Vendredi 17 juin : « Le donjon disparu ? ».

Un rendez-vous inédit au cœur des vestiges du donjon. La visite est assurée par Pascal Leroux, attaché de conservation au Musée de Normandie.

À 14h et 15h30, visites adultes, durée : 1 heure. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Samedi 18 juin : « La Porte des Champs dans l’œil de l’archéologue ».

Événement ! Habituellement fermée au public, la porte des Champs du château de Caen s’ouvre exceptionnellement à vous. En compagnie d’Alban Gottfrois, chercheur doctorant, entrez au cœur de l’histoire de ce monument remarquable.

À 14h et 15h30, visites adultes, durée : 1 heure. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Samedi 18 et dimanche 19 juin : « L’archéologie du jeu »De 11h à 11h30 : mini-conférence de Sylvestre Jonquay, co-fondateur d’Aisling-1198 autour de l’archéologie du jeu.

Eglise Saint-Georges du château, gratuit sur réservation : mdn-reservation@caen.frDe 11h à 13h et de 14h à 18h : place aux jeux anciens ! Venez découvrir les jeux de plateaux, jeux de plein air, jeux d’adresse… Prêt pour une partie de billotte, de tonneau ou de tablut ? Echiquier des ducs de Normandie.

Tout public dès 8 ans, en accès libre.

Passionnés ou simples curieux, vous avez rendez-vous avec votre histoire !

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, le Musée de Normandie vous propose un programme d’activités pour tout public au cœur de ses collections…

Passionnés ou simples curieux, vous avez rendez-vous avec votre histoire !

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, le Musée de Normandie vous propose un programme d’activités pour tout public au cœur de ses collections permanentes et au Château de Caen.Au musée :

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin :Entrée gratuite au Logis des Gouverneurs pendant les 3 joursLivrets-jeux « Le petit archéologue » : accompagnés de nos mascottes Léa et Mathéo, les enfants se transforment en apprentis archéologues. Gratuits, dès 7 ans, sur demande à l’accueil.

Dimanche 19 juin : visite thématique « Avant les Normands ».

Un voyage dans le temps à travers les collections archéologiques du musée pour découvrir les premiers habitants du territoire avant l’arrivée des Normands.

À 15h, visite adultes, durée : 1 heure. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Au château :

Vendredi 17 juin : « Le donjon disparu ? ».

Un rendez-vous inédit au cœur des vestiges du donjon. La visite est assurée par Pascal Leroux, attaché de conservation au Musée de Normandie.

À 14h et 15h30, visites adultes, durée : 1 heure. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Samedi 18 juin : « La Porte des Champs dans l’œil de l’archéologue ».

Événement ! Habituellement fermée au public, la porte des Champs du château de Caen s’ouvre exceptionnellement à vous. En compagnie d’Alban Gottfrois, chercheur doctorant, entrez au cœur de l’histoire de ce monument remarquable.

À 14h et 15h30, visites adultes, durée : 1 heure. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Samedi 18 et dimanche 19 juin : « L’archéologie du jeu »De 11h à 11h30 : mini-conférence de Sylvestre Jonquay, co-fondateur d’Aisling-1198 autour de l’archéologie du jeu.

Eglise Saint-Georges du château, gratuit sur réservation : mdn-reservation@caen.frDe 11h à 13h et de 14h à 18h : place aux jeux anciens ! Venez découvrir les jeux de plateaux, jeux de plein air, jeux d’adresse… Prêt pour une partie de billotte, de tonneau ou de tablut ? Echiquier des ducs de Normandie.

Tout public dès 8 ans, en accès libre.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par