Journées européennes de l’archéologie : Atelier masque-palmes-tuba : Les vestiges engloutis

Journées européennes de l’archéologie : Atelier masque-palmes-tuba : Les vestiges engloutis, 18 juin 2022, . Journées européennes de l’archéologie : Atelier masque-palmes-tuba : Les vestiges engloutis

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 EUR 0 0 Enfilez combinaison, masque, palmes et tuba et immergez-vous dans l’histoire de la baie à la recherche d’éléments archéologiques, en compagnie du responsable scientifique du projet Urpeko ondarea.

* Encadrement scientifique : David Alonso Vega, historien-archéologue sous-marin

* Encadrement sportif : Tech-Océan

Sur inscription auprès de Tech-Océan – Nombre de places limité – 06 16 36 11 76

Détails Autres Lieu Adresse lieuville