Journées Européennes de l’Archéologie Atelier « Enquête à Fromelles »

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, participez à cet atelier qui vous amène à fouiller dans des archives militaires pour trouver l’emplacement où des soldats ont été inhumés. Mettez-vous ensuite dans la peau d’un archéologue sur un site de fouilles fictif et faites parler les artéfacts découverts. À partir de 10 ans. Réservation conseillée

gratuit. Réservation conseillée

Un atelier en deux parties qui permet de se mettre dans la peau d’un historien qui étudie des archives militaires et d’archéologues en situation de fouilles Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

2022-04-18T10:30:00 2022-04-18T11:30:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T15:00:00;2022-04-18T15:30:00 2022-04-18T16:30:00

