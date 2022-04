JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: 72430

Asnières-sur-Vègre 72430 EUR Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, le Manoir de la Cour et l’association Patrimoine d’Asnières investissent cet édifice classé du XIIIe siècle pour mettre en lumière le bâti seigneurial dans le sud du Maine, du XIIe au milieu du XVe siècle. Au programme : >Samedi 18 juin

17h : conférence « « Les manoirs dans l’Ouest de la France des XIIe-XIIIe siècles à la Renaissance » parEmmanuel Litoux, responsable du Pôle archéologie de la Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire. >Et tout le weekend :

– Visites commentées de l’exposition et du village.

contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 http://www.lemanoirdelacour.fr/

