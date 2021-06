Plouescat Plouescat 29430, Plouescat Journées européennes de l’archéologie : apprenti archéologue! Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: 29430

Plouescat

Journées européennes de l’archéologie : apprenti archéologue! Plouescat, 20 juin 2021-20 juin 2021, Plouescat. Journées européennes de l’archéologie : apprenti archéologue! 2021-06-20 – 2021-06-20

Plouescat 29430 Initiation à l’archéologie pour le jeune public. 7-12 ans. 10-15 personnes maximum. Réservation conseillée. Initiation à l’archéologie pour le jeune public. 7-12 ans. 10-15 personnes maximum. Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 29430, Plouescat Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouescat Adresse Ville Plouescat lieuville 48.6831#-4.18932