Journées européennes de l’Archéologie Amiens, 16 juin 2023, Amiens .

Journées européennes de l’Archéologie

Amiens Somme

2023-06-16 – 2023-06-18

Amiens

Somme

Elles ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux. Ces journées sont l’occasion de mieux connaître les sites archéologiques et les collections des musées ; de rencontrer des archéologues et des chercheurs, de découvrir la richesse de l’archéologie en France.

+33 3 22 22 58 90

Amiens

