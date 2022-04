Journées Européennes de l’Archéologie à Samoussy Samoussy, 19 juin 2022, Samoussy.

Journées Européennes de l’Archéologie à Samoussy Samoussy

2022-06-19 – 2022-06-19

Samoussy Aisne Samoussy

Les Journées de l’archéologie sont l’occasion de présenter au grand public l’état de l’archéologie actuelle et de lui présenter de récentes découvertes, ou d’exhumer des pièces rarement montrées, et ce gratuitement !

Le département de l’Aisne mène actuellement une fouille sur le site du palais carolingien de Samoussy : ce chantier sera exceptionnellement ouvert au public le dimanche 19 juin. Ce sera le moment de découvrir le patrimoine archéologique de la commune de Samoussy et d’observer le fonctionnement d’un chantier de fouilles programmées. Alors venez discuter avec les archéologues pour comprendre les techniques et enjeux de l’archéologie !

RV sur le site de fouilles (route de Laon) de 10h à 18h !

csimon@aisne.fr +33 3 23 24 87 61 http://journees-archeologie.fr/

Samoussy

