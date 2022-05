Journées Européennes de l’Archéologie à Marle Marle Marle Catégories d’évènement: Aisne

Journées Européennes de l'Archéologie à Marle
Marle, 18-19 juin 2022

Vous y retrouverez notamment des visites guidées du site de Marle et, en fonction de la météo, une initiation à l'archéologie funéraire, au post-fouille (atelier remontage de vases) et une initiation au dessin archéologique… RV sur le site du Musée les 18 & 19/06 de 14h30 à 18h !

Musée des Temps Barbares de Marle

