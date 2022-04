Journées Européennes de l’Archéologie à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Journées Européennes de l’Archéologie à Laon Laon, 18 juin 2022, Laon. Journées Européennes de l’Archéologie à Laon Laon

2022-06-18 13:00:00 – 2022-06-18 17:00:00

Laon Aisne Les Journées de l’archéologie sont l’occasion de présenter au grand public l’état de l’archéologie actuelle et de lui présenter de récentes découvertes, ou d’exhumer des pièces rarement montrées, et ce gratuitement ! Au programme :

– « Dans les coulisses de l’archéologie dans l’Aisne » : le service archéologique du Département de l’Aisne donne accès à ce que le public ne voit jamais : ses coulisses réservées au travail des professionnels. Visite toutes les heures (13h-16h)

– en continu toute l’après-midi (13h à 17h) : ateliers « apprentis archéologues » (les archéologues en herbe pourront s’initier à la fouille de terrain en travaillant sur un chantier de fouille reconstitué et mettre au jour les vestiges d’une époque) et atelier « céramologie » (lors de cet atelier, vous pourrez découvrir le travail de l’archéologue spécialiste des poteries : le céramologue) RV au Pôle archéologique de l’Aisne de 13h à 17h ! Les Journées de l’archéologie sont l’occasion de présenter au grand public l’état de l’archéologie actuelle et de lui présenter de récentes découvertes, ou d’exhumer des pièces rarement montrées, et ce gratuitement ! Au programme :

– « Dans les coulisses de l’archéologie dans l’Aisne » : le service archéologique du Département de l’Aisne donne accès à ce que le public ne voit jamais : ses coulisses réservées au travail des professionnels. Visite toutes les heures (13h-16h)

– en continu toute l’après-midi (13h à 17h) : ateliers « apprentis archéologues » (les archéologues en herbe pourront s’initier à la fouille de terrain en travaillant sur un chantier de fouille reconstitué et mettre au jour les vestiges d’une époque) et atelier « céramologie » (lors de cet atelier, vous pourrez découvrir le travail de l’archéologue spécialiste des poteries : le céramologue) RV au Pôle archéologique de l’Aisne de 13h à 17h ! Les Journées de l’archéologie sont l’occasion de présenter au grand public l’état de l’archéologie actuelle et de lui présenter de récentes découvertes, ou d’exhumer des pièces rarement montrées, et ce gratuitement ! Au programme :

– « Dans les coulisses de l’archéologie dans l’Aisne » : le service archéologique du Département de l’Aisne donne accès à ce que le public ne voit jamais : ses coulisses réservées au travail des professionnels. Visite toutes les heures (13h-16h)

– en continu toute l’après-midi (13h à 17h) : ateliers « apprentis archéologues » (les archéologues en herbe pourront s’initier à la fouille de terrain en travaillant sur un chantier de fouille reconstitué et mettre au jour les vestiges d’une époque) et atelier « céramologie » (lors de cet atelier, vous pourrez découvrir le travail de l’archéologue spécialiste des poteries : le céramologue) RV au Pôle archéologique de l’Aisne de 13h à 17h ! OT du Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Journées Européennes de l’Archéologie à Laon Laon 2022-06-18 was last modified: by Journées Européennes de l’Archéologie à Laon Laon Laon 18 juin 2022 Aisne Laon

Laon Aisne