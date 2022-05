Journées Européennes de l’Archéologie à la Maison du Piage Fajoles Fajoles Catégories d’évènement: 46300

Fajoles 46300 Fajoles • Mercredi 15 Juin

> de 10h à 12h : Ateliers enfants

Dessin de hiéroglyphes et gravure sur bois à l’aide de la découpe laser (à partir de 6 ans) – sur inscription

> de14h30 à 17h : Ateliers enfants

Découverte de jeu vidéo libre sur le thème de l’archéologie

(à partir de 10 ans) – sur inscription : Contact : 05 65 37 10 22 cyber-base@polenumerique.net •Vendredi 17 Juin de 10h à 12h

Animation découverte 3D

à la Maison du Piage à Fajoles

Venez découvrir le scanner et l’impression 3D avec pour exemple le scan d’objets de l’espace muséal

du Piage à Fajoles.

