Journées européennes de l’archéologie à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 17 juin 2023, Saint-Léger-sous-Beuvray .

Journées européennes de l’archéologie à Bibracte

Mont Beuvray – Col du Rebout Site archéologique de Bibracte – Musée Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Site archéologique de Bibracte – Musée Mont Beuvray – Col du Rebout

2023-06-17 10:00:00 – 2023-06-18 18:00:00

Site archéologique de Bibracte – Musée Mont Beuvray – Col du Rebout

Saint-Léger-sous-Beuvray

Saône-et-Loire

EUR Les Journées européennes de l’Archéologie sont organisées par le ministère de la Culture et coordonnées par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. Elles ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux.

Archéologues et guides animateurs vous attendent sur le site archéologique et au musée de Bibracte pour vous faire découvrir des lieux et des métiers peu connus du public.

Samedi 17 et dimanche 18 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Rendez-vous au musée

info@bibracte.fr +33 3 85 86 52 40

Site archéologique de Bibracte – Musée Mont Beuvray – Col du Rebout Saint-Léger-sous-Beuvray

dernière mise à jour : 2022-12-24 par