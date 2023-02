Journées Européennes de l’archéologie 2023 Musée du Lac Sanguinet Catégories d’Évènement: Landes

Sanguinet

Journées Européennes de l’archéologie 2023 Musée du Lac, 17 juin 2023, Sanguinet . Journées Européennes de l’archéologie 2023 112 place de la Mairie Musée du Lac Sanguinet Landes Musée du Lac 112 place de la Mairie

2023-06-17 – 2023-06-17

Musée du Lac 112 place de la Mairie

Sanguinet

Landes Les Journées européennes de l’archéologie – Samedi 17 juin au Musée du Lac. Organisées par l’Inrap (l’Institut national de recherche archéologique préventive) sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées européennes de l’archéologie encouragent le partage des savoirs entre les professionnels de l’archéologie et les citoyens. Elles valorisent et rendent l’archéologie visible. Accès gratuit, journée portes ouvertes. Les Journées européennes de l’archéologie – Samedi 17 juin au Musée du Lac. Organisées par l’Inrap (l’Institut national de recherche archéologique préventive) sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées européennes de l’archéologie encouragent le partage des savoirs entre les professionnels de l’archéologie et les citoyens. Elles valorisent et rendent l’archéologie visible. Accès gratuit, journée portes ouvertes. +33 5 58 78 20 96 Musée du Lac Musée du lac

Musée du Lac 112 place de la Mairie Sanguinet

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Sanguinet Landes Musée du Lac 112 place de la Mairie Ville Sanguinet lieuville Musée du Lac 112 place de la Mairie Sanguinet Departement Landes

Sanguinet Sanguinet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanguinet/

Journées Européennes de l’archéologie 2023 Musée du Lac 2023-06-17 was last modified: by Journées Européennes de l’archéologie 2023 Musée du Lac Sanguinet 17 juin 2023 112 place de la Mairie Musée du Lac Sanguinet Landes Landes Musée du Lac Sanguinet

Sanguinet Landes