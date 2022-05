JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2022 – SITE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS, 17 juin 2022, .

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2022 – SITE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS

2022-06-17 – 2022-06-19

Journées Européennes de l’Archéologie 2022

17 au 19 juin 2022

Venez fêter l’archéologie sur le site préhistorique de Cambous à l’occasion de ces journées spéciales.

Partez à la découverte de l’Art et de l’Artisanat des hommes préhistoriques et déchiffrez les gestes du quotidien de nos ancêtres d’il y a 5000 ans.

Découvrez les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Entrée libre.

Programme en cours

Entrée et activités gratuites.

slp@prehistoire-cambous.org +33 4 67 86 34 37 http://www.prehistoire-cambous.org/

