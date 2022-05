Journées européennes de l’archéologie

Journées européennes de l’archéologie, 18 juin 2022, . Journées européennes de l’archéologie

2022-06-18 – 2022-06-19 Les secrets de la métallurgie médiévale vous seront révélés lors de ce week-end ! Vous pourrez assister à la création d’un objet historique grâce aux artisans passionnés spécialement présents pour ce week-end dédié à l’archéologie. Avec Claude l’Hyver (métallurgiste), Yann Petit (forgeron) et Stéphane Bleu (fabriquant de flèches). Les secrets de la métallurgie médiévale vous seront révélés lors de ce week-end ! Vous pourrez assister à la création d’un objet historique grâce aux artisans passionnés spécialement présents pour ce week-end dédié à l’archéologie. Avec Claude l’Hyver (métallurgiste), Yann Petit (forgeron) et Stéphane Bleu (fabriquant de flèches). dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville