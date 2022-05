Journées Européennes de l’archéologie, 17 juin 2022, .

Journées Européennes de l’archéologie

2022-06-17 – 2022-06-19

Musée et expositions , entrée gratuite 17,18 et 19juin.

Ludothéque , entrée gratuite 18 et 19 juin.

Atelier “A la table des Gallo-romains”, visite thématique des colelctions autour du repas gallo-romain suivi d’une petite activité cuisine . Vendredi 17 à10h30,12h,14h30 : 5€ sur réservation.

Visite du rempart gaulois (départ du musée) Samedi 18 juin 10h30 – 12h : 3€ sur réservation.

+33 2 48 61 49 24

©jea

dernière mise à jour : 2022-05-24 par