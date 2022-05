Journées Européennes d’Archéologie – Chapelle des Carmes Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Journées Européennes d’Archéologie – Chapelle des Carmes Montélimar, 17 juin 2022, Montélimar. Journées Européennes d’Archéologie – Chapelle des Carmes Rue Monnaie Vieille Chapelle des Carmes Montélimar

2022-06-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-18 18:00:00 18:00:00 Rue Monnaie Vieille Chapelle des Carmes

Montélimar Drôme Montélimar Le grand jour arrive ! Inauguration du Musée associatif des Carmes et du Jardin médiéval “Hildegarde de Bingen” pour une soirée importante et incontournable pour les amoureux de patrimoine. Votre hôte vous servira de guide tout au long de votre visite. Rue Monnaie Vieille Chapelle des Carmes Montélimar

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Rue Monnaie Vieille Chapelle des Carmes Ville Montélimar lieuville Rue Monnaie Vieille Chapelle des Carmes Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Journées Européennes d’Archéologie – Chapelle des Carmes Montélimar 2022-06-17 was last modified: by Journées Européennes d’Archéologie – Chapelle des Carmes Montélimar Montélimar 17 juin 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme