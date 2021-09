Donnemarie-Dontilly Donnemarie-Dontilly Donnemarie-Dontilly, Seine-et-Marne Journées européennes dans le Bassée-Montois Donnemarie-Dontilly Donnemarie-Dontilly Catégories d’évènement: Donnemarie-Dontilly

Seine-et-Marne

Journées européennes dans le Bassée-Montois Donnemarie-Dontilly, 18 septembre 2021, Donnemarie-Dontilly. Journées européennes dans le Bassée-Montois 2021-09-18 – 2021-09-19 Tourelle du Petit Fort Bayard Boulevard d’Haussonville

Donnemarie-Dontilly Seine-et-Marne Donnemarie-Dontilly Seine-et-Marne Venez découvrir les sites majeurs et insolites de la région ! acredepo@orange.fr +33 6 86 28 12 36 dernière mise à jour : 2021-09-03 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Morin Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Donnemarie-Dontilly, Seine-et-Marne Autres Lieu Donnemarie-Dontilly Adresse Tourelle du Petit Fort Bayard Boulevard d'Haussonville Ville Donnemarie-Dontilly lieuville 48.47779#3.12833