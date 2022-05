Journées Européennes au Moulin de Lansac Lansac, 21 mai 2022, Lansac.

EUR Lancement des journées européennes des moulins et du patrimoine meulier.

– visites du moulin du Grand Puy (21 et 22 mai de 14h à 18h) : visites gratuites, commentées.

– atelier de fabrication de pain (21 mai de 9h30 à 16h) payant 35 € : le matin, fabrication du pain. Le midi (dessert offert), pique-nique possible ou restauration sur place. L’après-midi, façonnage et cuisson du pain.

Chaque atelier est limité à 10 personnes et réservation obligatoire.

– exposition des moulins de Gironde (21 et 22 mai toute la journée, entrée gratuite).

– 2 randonnées de 7 et 11 km à Lansac : dimanche 22, gratuit, limité à 50 personnes par groupe.

9h30 : départ de la boucle de 11 km et 10 h : départ de la boucle de 7 km : au pied du moulin et rdv 15 mn avant le départ. Rens : 05.40.05.01.00

Restauration sur place : food truck du samedi au dimanche.

