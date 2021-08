Journées européennes à l’Abbaye-aux-Hommes Caen, 15 septembre 2021, Caen.

Journées européennes à l’Abbaye-aux-Hommes 2021-09-15 – 2021-09-15 Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par la Ville de Caen l’Abbaye-aux-Hommes.Découvre, observe et amuse-toi à l’Abbaye-aux-Hommes – Mercredi 15 à 10h

Visite ludique et participative pour les enfants de 7 à 11 ans qui seront amenés à répondre à des questions, échanger, observer, inventer des histoires, guider… tout en s’amusant. Récompense à la clé !8 enfants maximum1 accompagnateur max par enfantDurée : entre 1h30 et 2hInscription obligatoire et par mail uniquement à dc.patrimoine@caen.fr (lieu de rdv communiqué par retour mail à l’inscription)Guillaume sens dessus-dessous

Visite théâtralisée avec la compagnie Auloffée (salles du monastère et abbatiale Saint-Étienne)Samedi à 10hDurée : 1h30Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 (à partir du 1er septembre)Contrôle visuel Vigipirate à l’entrée (sacs et manteaux)Visite libre des bâtiments conventuels de l’Abbaye-aux-HommesSamedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

+ présentation historique depuis le cloître samedi et dimanche 14h, 15h 16h et 17hDurée libreContrôle visuel Vigipirate à l’entrée (sacs et manteaux)Découverte de l’abbaye pour les enfantsSamedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 17hDistribution de livrets-jeuxRetrait des livrets à l’accueil de l’HDV (Pas de prêt de stylo)Expositions Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18hCaen, un été 44

Exposition permanente sur la vie des réfugiés à l’îlot sanitaire durant l’été 1944Ancienne Porterie11 septembre 2001, il y a 20 ans la fin d’un monde

Exposition de photographies relatant les attentats du 11 sept. 2001 aux États-UnisSalle du scriptorium

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Stéphane Maurice

Visite…

© Ville de Caen – Stéphane Maurice

