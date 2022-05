Journées européennes

2022-05-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 18:30:00 18:30:00 Le Comité de jumelage Le Blanc Becchofen organise les journées européennes les 13 et 14 mai, qui s’inscrivent dans l’opération le joli mois de l’Europe avec le concours de la Région Centre-Val-de-Loire.

La journée du 13 mai est réservée aux scolaires, celle du 14 mai est ouverte à tous.

Journées d’informations, d’exposition de panneaux sur l’Europe, les grands thèmes de l’Europe actuelle, documents sur le jumelage…

Soirée européenne le vendredi soir dès 19h : rencontres, récits, gastronomie … Chacun raconte son aventure et apporte un plat ou autre spécialité de son pays d’origine.

leblanc.becchofen@outlook.fr +33 6 74 90 17 98

