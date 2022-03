Journées Européennees des Métiers d’Art 2022 Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Eu Seine-Maritime Eu L’Atelier des clavecins de la Vallée de la Bresle sera ouvert aux visites. Présentation d’un instrument en cours de réalisation d’après un original de J. Rückers 1638, conservé au Musée d’Edimburgh dans la Russel Collection. Egalement trois autres instruments d’après Tibaut (1691) et d’après Vater (1734).

Tous ces instruments ont été fabriqués avec des bois de forêt d'Eu, tilleuls, hêtres, noyers sciés par l'entreprise Quenot de Monceaux Soreng. M. Dingremont, tourneur sur bois à Ramburelles, a fourni le bois des piétements et Catherine Carré-Duvieuxbourg, doreur sur bois à Bussy-les-Poix a décoré la rosace de la table d'harmonie. Seront aussi présentés des outils, des échantillons de bois, les sources documentaires utilisées… La visite est libre, ouverte à tout public, y compris les enfants. Uniquement sur rendez-vous au 06 30 49 44 29.

Tous ces instruments ont été fabriqués avec des bois de forêt d'Eu, tilleuls, hêtres, noyers sciés par l'entreprise Quenot de Monceaux Soreng. M. Dingremont, tourneur sur bois à Ramburelles, a fourni le bois des piétements et Catherine Carré-Duvieuxbourg, doreur sur bois à Bussy-les-Poix a décoré la rosace de la table d'harmonie. Seront aussi présentés des outils, des échantillons de bois, les sources documentaires utilisées… La visite est libre, ouverte à tout public, y compris les enfants. Uniquement sur rendez-vous au 06 30 49 44 29.

