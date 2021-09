Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse journées européenne du patrimoine Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

journées européenne du patrimoine Médiathèque José Cabanis, 18 septembre 2021, Toulouse. journées européenne du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque José Cabanis

Les 18 et 19 septembre, la Bibliothèque de Toulouse participe aux Journées du Patrimoine : des jeux, des lectures, des visites et des expositions vous attendent ! Le programme Les 18 et 19 septembre, la Bibliothèque de Toulouse participe aux Journées du Patrimoine : des jeux, des lectures, des visites et des expositions vous attendent ! Le programme Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T06:00:00 2021-09-18T08:00:00;2021-09-19T06:00:00 2021-09-19T08:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse