Journées européenne du patrimoine – Château de l'Aulnay Fonvérines Azay-le-Brûlé, 18 septembre 2021, Azay-le-Brûlé. Journées européenne du patrimoine – Château de l'Aulnay Fonvérines 2021-09-18 – 2021-09-19

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres Azay-le-Brûlé Château de l'Aulnay

Fonvérines, 79400 Azay-le-brûlé Quatre visites sont proposées avec le propriétaire du château à : 14h – 14h45 – 15h30 – 16h15

Groupes limités à 20 personnes –

Pass sanitaire – Port du masque obligatoire

Inscriptions auprès d’Azay Patrimoine et Paysage au 06 85 40 22 17 Château de l’Aulnay

