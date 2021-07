Lillebonne Lillebonne Lillebonne, Seine-Maritime Journées européenne du patrimoine au théâtre Gallo Romain de Lillebonne Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Seine-Maritime

Journées européenne du patrimoine au théâtre Gallo Romain de Lillebonne Lillebonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lillebonne. Journées européenne du patrimoine au théâtre Gallo Romain de Lillebonne 2021-09-18 – 2021-09-19 théatre romain Place Felix Faure

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne Visite libre du théâtre romain (guide de visite papier à disposition) de 10h à 18h (dernières entrées à 17h45). Visites commentées gratuites du théâtre romain : présentation de l’histoire de Juliobona, du théâtre romain, des matériaux et techniques de construction, des spectacles joués dans le monument pendant l’Antiquité. Horaires à l’accueil du site. Visites couplées musée Juliobona + théâtre romain : découverte de l’histoire de la ville antique, de la vie quotidienne de ses habitants puis du monument, samedi et dimanche, à 11h, 14h30, 16h30. Gratuit, sur inscription au 02 35 95 90 13. Ateliers autour du mobilier archéologique : tri, lavage, photo, inventaire…. Nombre de personne limité, sur inscription préalable au 02 35 15 69 11, samedi et dimanche à 10h15, 11h30, 14h, 15h15, 16h30. Visite libre du théâtre romain (guide de visite papier à disposition) de 10h à 18h (dernières entrées à 17h45). Visites commentées gratuites du théâtre romain : présentation de l’histoire de Juliobona, du théâtre romain, des matériaux et… musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 16 56 91 Visite libre du théâtre romain (guide de visite papier à disposition) de 10h à 18h (dernières entrées à 17h45). Visites commentées gratuites du théâtre romain : présentation de l’histoire de Juliobona, du théâtre romain, des matériaux et techniques de construction, des spectacles joués dans le monument pendant l’Antiquité. Horaires à l’accueil du site. Visites couplées musée Juliobona + théâtre romain : découverte de l’histoire de la ville antique, de la vie quotidienne de ses habitants puis du monument, samedi et dimanche, à 11h, 14h30, 16h30. Gratuit, sur inscription au 02 35 95 90 13. Ateliers autour du mobilier archéologique : tri, lavage, photo, inventaire…. Nombre de personne limité, sur inscription préalable au 02 35 15 69 11, samedi et dimanche à 10h15, 11h30, 14h, 15h15, 16h30. dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lillebonne, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Lillebonne Adresse théatre romain Place Felix Faure Ville Lillebonne lieuville 49.51814#0.53573