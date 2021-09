Thiers Thiers Puy-de-Dôme, Thiers Journées européenne du patrimoine au centre historique du monde Sapeur-Pompier Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Journées européenne du patrimoine au centre historique du monde Sapeur-Pompier Thiers, 18 septembre 2021, Thiers. Journées européenne du patrimoine au centre historique du monde Sapeur-Pompier 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 Z.I du Felet 17 rue du pré de la pie

Thiers Puy-de-Dôme EUR Entre 1h30 et 2h00 de visite commentée afin de vous faire connaître et découvrir l’histoire et le quotidien des combattants du feu à travers les âges. contact@efma-museum.com +33 6 07 05 97 70 http://www.efma-museum.com/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Autres Lieu Thiers Adresse Z.I du Felet 17 rue du pré de la pie Ville Thiers lieuville 45.85211#3.50787