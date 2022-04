Journées Européenne des Moulins : le Moulin des Hospitaliers Pondaurat, 22 mai 2022, Pondaurat.

Journées Européenne des Moulins : le Moulin des Hospitaliers Pondaurat

2022-05-22 – 2022-05-22

Pondaurat Gironde Pondaurat

EUR 0 0 Moulin fortifié sur la Bassanne du XIIIème siècle. Remarquable. Pont digue. Le pont, le moulin, la croix et l’ancien monastère attenants sont inscrits aux Monuments Historiques (1990).

Ouvert à la visite uniquement pour les Journées Européennes des moulins et les journées du patrimoine.

Dimanche 22 mai de 10h à 12h et de 15h à 18h

Commanderie Pondaurat

Pondaurat

