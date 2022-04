Journées Européenne des Moulins : le Moulin de Piis Bassanne, 21 mai 2022, Bassanne.

Journées Européenne des Moulins : le Moulin de Piis Bassanne

2022-05-21 – 2022-05-22

Bassanne Gironde Bassanne

EUR 0 0 Moulin à eau fortifié du XIIIème, communal, sur la Bassanne, architecture remarquable, ne fonctionne pas. Venez dé-

couvrir l’histoire du moulin et les travaux de restauration.

Visite guidée et gratuite de 9h à 12h et 14h à 17h.

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins.

