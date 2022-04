Journées Européenne des Moulins : le Moulin de Bagas Bagas Bagas Catégories d’évènement: Bagas

Gironde

Journées Européenne des Moulins : le Moulin de Bagas Bagas, 21 mai 2022, Bagas. Journées Européenne des Moulins : le Moulin de Bagas Bagas

2022-05-21 – 2022-05-22

Bagas Gironde Bagas EUR 0 0 Moulin fortifié remarquable sur un îlot au milieu du Dropt. Construit au XVIème siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Visites sur RDV de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins. Moulin fortifié remarquable sur un îlot au milieu du Dropt. Construit au XVIème siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Visites sur RDV de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins. +33 6 30 68 19 20 Moulin fortifié remarquable sur un îlot au milieu du Dropt. Construit au XVIème siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Visites sur RDV de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins. otem

Bagas

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bagas, Gironde Autres Lieu Bagas Adresse Ville Bagas lieuville Bagas Departement Gironde

Bagas Bagas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagas/

Journées Européenne des Moulins : le Moulin de Bagas Bagas 2022-05-21 was last modified: by Journées Européenne des Moulins : le Moulin de Bagas Bagas Bagas 21 mai 2022 Bagas Gironde

Bagas Gironde