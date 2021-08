Petit-Caux Petit-Caux Petit-Caux, Seine-Maritime [Journées européenes du patrimoine] Visite industrielle Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Petit-Caux Seine-Maritime Dans le cadre des journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre, la centrale de Penly organise une visite de la salle des machines le matin à 9h30 et une visite historique de Penly l’après midi à 14h. A partir de 12 ans. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre, la centrale de Penly organise une visite de la salle des machines le matin à 9h30 et une visite historique de Penly l’après midi à 14h. A partir de 12 ans. +33 2 35 40 60 30 https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12845 Dans le cadre des journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre, la centrale de Penly organise une visite de la salle des machines le matin à 9h30 et une visite historique de Penly l’après midi à 14h. A partir de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

