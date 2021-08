Béziers Béziers Béziers, Hérault JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: TEMPLE MAÇONNIQUE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: TEMPLE MAÇONNIQUE Béziers, 18 septembre 2021, Béziers. JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: TEMPLE MAÇONNIQUE 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 12:00:00

Béziers Hérault Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le Temple maçonnique.

Visites commentées du temple maçonnique historique et du musée maçonnique par groupes de 10 personnes max. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le Temple maçonnique.

