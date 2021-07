JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE Musée de Semur-en-Auxois, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Semur-en-Auxois.

Le musée présente des collections beaux arts, d’archéologie, de paléontologie le tout préservé dans sa muséographie d’origine du 19eme siècle. Edith Basseville, Damien Racine et Jérémy Soheylian , artistes ont sorti leur matériel de dessin dans le musée, et ont été accueilli 4 semaines en résidence au sein du musée. L’exposition confronte leur sensibilité aux oeuvres et à l’environnement des salles, dialogue entre passé et présent, pour une déambulation entre collections historiques et créations contemporaines.

Entrée libre et gratuite

Occasion de redécouvrir les collections permanentes sous un regard contemporain!

Musée de Semur-en-Auxois SEMUR-EN-AUXOIS Semur-en-Auxois Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00