Semur-en-Auxois Musée de Semur-en-Auxois Côte-d'Or, Semur-en-Auxois JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE- JEUX DE PISTE ET ENIGMES Musée de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE- JEUX DE PISTE ET ENIGMES Musée de Semur-en-Auxois, 18 septembre 2021, Semur-en-Auxois. JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE- JEUX DE PISTE ET ENIGMES

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Semur-en-Auxois

Autant de questions et d’énigmes à résoudre qui vous permettront d’être le “Génie ” du musée! Des surprises vous seront réservés au fil de votre déambulation!

Entrée libre et gratuite

Venez au musée pour découvrir qui a volé les tableaux de Corot…qui est l’inventeur du sécateur et du dynamomètre, ou que signifie un ex-voto? Musée de Semur-en-Auxois SEMUR-EN-AUXOIS Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Musée de Semur-en-Auxois Adresse SEMUR-EN-AUXOIS Ville Semur-en-Auxois lieuville Musée de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois