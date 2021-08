Béziers Béziers Béziers, Hérault JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: Béziers, 18 septembre 2021, Béziers. JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE: 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Béziers Hérault Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir Sacré Cœur de Marie.

Visites guidées de la Maison Mère de la congrégation du Sacré Cœur de Marie – Vie, œuvre et histoire de la congrégation et du Père Gailhac, son fondateur. Départ toutes les 15 minutes !

