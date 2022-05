Journées Européenes de l’Archéologie Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: 31510

Journées Européenes de l'Archéologie au Musée et à proximité de la Basilique Saint-Just de Valcabrère SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

2022-06-18 16:00:00 – 2022-06-19

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, rendez-vous à Saint Bertrand de Comminges, au programme : Samedi 18 juin à 16h00 – Conférence-dégustation

Histoires de goût.

» D’Apicius au Lugdunum, la gastronomie romaine antique réinventée » avec Hélène et Renzo Pedrazzini.

Tous publics, gratuit, dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire au 05.61.88.31.79. Dimanche 19 juin à 16h – Visite théâtralisée

Enquête de terrain !

Le collectif Culture en Mouvement vous invite à suivre une visite théâtralisée, éclats de rire assurés !

Tous publics, gratuit, départ du musée.

